Baggio: «Alcuni colleghi fanno i professori, ma erano incapaci di fare tre palleggi con le mani»

Nell’intervista rilasciata al Venerdì di Repubblica, Roberto Baggio parla del calcio senza pubblico e del suo rapporto con la vita lontano dal mondo del pallone.

«Il calcio senza pubblico è tristissimo, mi fa piangere. Non guardo le partite, non mi divertono quasi mai. Mi dette disagio dare giudizi sugli altri, non vado in tv. Vedo colleghi che sentenziano da professori, ma me li ricordo incapaci di fare tre palleggi con le mani. Mi piace il calcio femminile. Il golf mi annoia, preferisco il basket e tifo per i Los Angeles Lakers».