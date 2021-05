Albiol: «Un mio ritorno a Napoli? Mi sembra difficile»

Al Corsport: «La mia è stata una scelta di vita. Abbiamo scelto la famiglia, gli amici, casa nostra. Il Villarreal non aveva mai vinto nulla»

Il Corriere dello sport intervista Raul Albiol che ha appena vinto l’Europa League col Villarreal.

«Forse è l’emozione più grande: per la mia età, perché il Villarreal non aveva mai vinto nulla e perché non era favorito. Anzi. Ma il calcio è questo: è sognare. Ed è bellissimo fare parte di questo sogno e di questa storia».

Pensa ia 91 punti del suo Napoli.

«Quella è la più grande delusione della mia carriera: lo meritavamo, ci credevamo, e vedere vincere l’Inter con gli stessi punti, 91, fa ancora più male».

Fabio Mandarini, autore dell’intervista, gli ricorda la frase di De Laurentiis “Ci ha fatto un piacere ad andarsene».

Albiol ride: «Aurelio è troppo intelligente».

Lo sa che sta pensando al suo ritorno?

«Mi fa piacere, sono contento, ma una cosa del genere mi sembra difficile. La mia è stata una scelta di vita: se non fosse stato il Villarreal, non avrei lasciato Napoli. Abbiamo scelto la famiglia, gli amici, casa nostra: alla mia età ragiono giorno per giorno, e oggi dico che voglio godermi la Champions in una società che mi ha voluto fortemente e mi riempie d’affetto. Ho un altro anno di contratto e poi… boh. Chissà».