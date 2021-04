Rinnovo 2.0: il nuovo accordo di De Bruyne col City si basa sull’analisi dei dati statistici

Per legittimare le proprie pretese, il belga ha portato alla dirigenza una serie di studi che dimostrano la sua importanza nella squadra

Con il crescente utilizzo dell’analisi dei dati statistici nel calcio, era inevitabile che questo strumento diventasse rilevante anche in termini di mercato. Kevin De Bruyne ha saputo sfruttarli per strappare al Manchester City un vantaggioso rinnovo di contratto, come racconta The Athletic.

La trattativa tra il club e il giocatore per un prolungamento è cominciata ad inizio stagione. La prima offerta del City però non ha incontrato il favore di De Bruyne: la società ha puntato sulla durata, proponendo un leggero ritocco verso il basso dell’ingaggio. Il belga allora ha commissionato ad un gruppo di analisti una raccolta di dati che testimoniassero la sua importanza per la squadra da un lato e calcolassero le potenzialità del gruppo per gli anni a venire. I risultati l’hanno convinto della rilevanza del suo ruolo e del fatto che il Manchester City è per lui la soluzione migliore.

Davanti a questa evidenza, la dirigenza – dopo avergli assicurato che l’obiettivo è sempre quello di vincere la Champions – ha deciso di accontentarlo. Il contratto così gli è stato rinnovato a cifre leggermente superiori fino al 2025, passando dalle 300 mila sterline a settimana che percepiva prima a 385 mila, per un totale di 20,4 milioni, corrispondenti a 23,5 milioni di euro.