Ranieri: «Speravo in una Roma ancora in corsa per la qualificazione, invece venderà cara la pelle»

In conferenza stampa: “Non è ancora tempo di bilanci. Non voglio che la squadra pensi che il compito sia finito, nonostante la salvezza: sto spingendo i ragazzi come un martello pneumatico per arrivare a 52 punti”.

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro la Roma in programma domenica.

“Non è ancora tempo di bilanci, le somme le tireremo a campionato concluso. Ma non voglio che la squadra pensi che il compito sia finito, nonostante la salvezza: sto spingendo i ragazzi come un martello pneumatico per arrivare a 52 punti”.

Sulla Roma:

“Non mi aspettavo questo risultato, speravo di ricevere una Roma ancora in corsa per la qualificazione. Invece affronteremo una squadra vogliosa di riscatto che venderà cara la pelle”.

Dopo la Roma, per la Samp, ci sarà l’appuntamento con l’Inter:

“Due partite belle, ma tremende. Noi non dovremo mollare, anche se siamo già salvi. Voglio concentrazione e abnegazione, anche se a volte il responso del campo è negativo. Dobbiamo giocare sempre per ottenere il massimo e migliorare, nel secondo tempo con il Sassuolo eravamo un po’ a corto di energie. Non è stato un divertimento, siamo rientrati alle quattro di mattina da Crotone e recuperare in poche ore non è semplice. Ad ogni modo in questa settimana abbiamo lavorato bene e farò come al solito le mie valutazioni, al netto di qualche acciaccato”.