Moggi contro i tifosi che, per farsi notare, si inventano opinionisti

Il riferimento a quanti sui social attaccano Conte perché vince praticando un gioco speculativo, poco divertente, aspettando sempre l’avversario per colpirlo in contropiede

Luciano Moggi attacca sulle pagine di Libero i tifosi da tastiera che attaccano Antonio Conte che vince senza soddisfare “perché pratica un gioco speculativo, poco divertente, aspettando sempre l’avversario per colpirlo in contropiede”.

Molti di loro, spiega Moggi, sognano forse di poter lavorare un giorno in qualche club.

Per farsi conoscere si inventano magari opinionisti, per poter così dispensare per vere notizie che, al contrario, rispecchiano solo il loro modo di pensare. E lo fanno atteggiandosi a Direttori Sportivi, in grado di criticare l’operato di allenatori e dirigenti senza magari sapere il perché di certe decisioni. Va di moda criticare gli allenatori se la loro squadra, pur vincendo, pratica un gioco che non soddisfa i palati più esigenti.