Marotta: «Ho ricevuto minacce dopo le accuse di Cairo, non sono un traditore»

A Sky Sport: «I fondi non c’entrano nulla con la Superlega. Il mio ruolo di consigliere Figc? Rimetterò il mandato, saranno gli altri a stabilire cosa fare»

Beppe Marotta a Sky Sport ha detto di aver ricevuto minacce dopo le accuse di Cairo di aver svolto il doppio gioco sull’abbandono dei fondi per favorire la Superlega.

«Le critiche sono legittime, ma andrebbero poste nei giusti binari. Non ho tradito nessuno, ho valori morali. Dopo le accuse di Cairo, ho ricevuto minacce pubbliche e private. I fondi non c’entrano nulla con la Superlega, tanto è vero che il Milan è sempre stato contrario. Il mio ruolo di consigliere Figc? Rimetterò il mandato, saranno gli altri a stabilire cosa fare».

«Sono stati commessi errori altrimenti il progetto Superlega non sarebbe naufragato. Deve esserci meritocrazia e solidarietà nei confronti delle altre squadre. Non la immagino come una oligarchia».