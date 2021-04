La Superlega avvierà una campagna acquisti degli arbitri, tra pensionati e “mercenari”

Ne scrive Il Foglio. Se le federazioni nazionali imponessero il blocco ai loro fischietti si aprirebbe il mercato parallelo: gli arbitri a fine carriera sarebbero invogliati a migrare inseguendo gli ingaggi d’oro

C’è una domanda, che in molti non si sono ancora posti: la Superlega gli arbitri dove li prende? Direttori di gara, assistenti, Var… al momento sono membri tesserati delle Federazioni nazionali. Se viene loro negata la possibilità di dirigere le partite della Superlega, chi lo farà? Si chiede il Foglio. Che dà anche una parziale risposta: si scatenerà un mercato parallelo.

“Un arbitro sa bene che a 45 anni la sua carriera è finita. Davanti alla prospettiva di un lauto compenso che lo possa sistemare per il resto dell’esistenza non faticherà ad accettare. Succede già negli altri sport, dove – è il caso dell’Eurolega – arbitri pensionati in patria vengono contrattualizzati. Risultato: si divertono e guadagnano parecchio e pazienza per il “legame” sentimentale con la federazione d’origine“.

Il Foglio fa tre esempi: Mark Clattenburg, arbitro della finale dell’ultimo Europeo giocato (Francia-Portogallo, 2016) e, sempre nello stesso anno, della finale di Champions League tra Real Madrid e Atletico, che ha continuato la carriera dopo la “pensione” europea accumulando contratti d’oro tra Arabia Saudita e Cina; stessa storia per il serbo Milorad Mazic, direttore di gara della finale di Champions 2018 tra Real e Liverpool e per Howard Webb, arbitro della finale Mondiale 2010 tra Spagna e Olanda.

“Gli arbitri non sono soldati inquadrati in un esercito, possono andare a lavorare dove vogliono”.

Il Foglio segnala anche un altro aspetto della stessa questione: il presidente del nuovo organismo è Florentino Perez, che è anche patron assai attivo del Real Madrid. “Quale potrà mai essere la serenità di un direttore di gara chiamato a dirigere Barcellona-Real Madrid di Superlega quando accomodato in tribuna vedrà Perez che è anche il suo capo?”.