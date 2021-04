Secondo La Gazzetta dello Sport, il difensore non resterà a Napoli e per lui c’è stato un primo sondaggio dell’Hellas

Sebastiano Luperto tornerà al Napoli al termine della stagione, ma non per restarci. Lo ha scritto La Gazzetta dello Sport, secondo cui per il difensore c’è stato un sondaggio dell’Hellas Verona dal momento che difficilmente rimarrà in azzurro.