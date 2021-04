Hakimi: «Il mio idolo? Mio padre. Il Napoli mi voleva, mi attirava di più l’Inter»

A Repubblica: «I miei hanno fatto grandi sacrifici per noi. Sono un idolo del Fantacalcio? Me lo hanno detto. Il Ramadan è un sacrificio ma ci tengo molto»

Repubblica intervista Hakimi terzino destro dell’Inter che domani affronterà il Napoli.

Chi è il suo idolo?

«Mio padre. Quando era bambino faceva il venditore ambulante al mercato, mia madre lavorava in casa. Insieme hanno fatto grandi sacrifici per portare il pane in tavola. Oggi posso permettermi di farli stare bene e godersi i nipoti. Anche mio fratello Nabil è un punto di riferimento. Insieme siamo cresciuti, abbiamo lottato».