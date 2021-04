La realtà parallela di Gravina: «Nessun cluster in Nazionale, catena mai alimentata»

Il presidente Figc: “Fino al 31 marzo il gruppo squadra risultava negativo. Non vogliamo entrare nel merito di alcune valutazioni scientifiche, ma tra i contagiati sono state individuate varianti differenti del virus”

Durante il consiglio federale di oggi, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato del focolaio scoppiato nella Nazionale di Roberto Mancini. Nessun cluster, ha detto.

“Lo dicono i dati che abbiamo raccolto: fino al 31 marzo il gruppo squadra risultava assolutamente negativo. Non vogliamo entrare nel merito di alcune valutazioni scientifiche, ma tra i contagiati sono state individuate varianti differenti del virus, quindi il cluster della Nazionale non è un cluster: la catena non è mai stata alimentata”.

I contagiati in Nazionale, in realtà, secondo quanto riportato da Repubblica nei giorni scorsi, sarebbero saliti a 27, con 8 calciatori colpiti dal Covid. E il contagio ha falcidiato anche i membri dello staff, come Vialli e De Rossi, con l’ex giallorosso ancora ricoverato allo Spallanzani. Nessuna parola, da parte del presidente Figc, su eventuali indagini da aprire per appurare le cause del contagio, dunque.

Ancora una volta il calcio italiano dimostra di vivere in una realtà parallela, ben oltre virtuale.