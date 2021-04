Gotti: «De Paul? Un leader vero. Ha acquisito una mentalità fortissima»

L’Udinese ha battuto il Crotone 2-1 in trasferta. De Paul è stato espulso. Ai microfoni di Sky, nel post partita, l’allenatore dell’Udinese Luca Gotti.

De Paul quest’anno è cresciuto incredibilmente, che anno è stato? Com’è questo ragazzo?

Andrà via?

Ha contribuito anche lei alla sua crescita?

«Mi piacerebbe tanto mettermi in parte questa medaglia, ma il ragazzo ha fatto una sua crescita. Posso dire che noi due siamo stati molto bene insieme da subito, molto affini su come vediamo le cose e questo ci facilita. Oggi è stato delizia e croce sull’episodio dell’espulsione, ha sbagliato anche tanti palloni che normalmente non sbaglia, ha sentito il carico di questa partita, ma il percorso che abbiamo fatto lo abbiamo fatto insieme, per un allenatore è molto piacevole».