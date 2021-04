Gazzetta: Sarri in pole per la panchina della Roma

Pinto e Ramadani si sono già parlati in un paio di circostanze. Al tecnico piace la rosa giallorossa. L’ultima parola spetta a Friedkin

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il nome di Maurizio Sarri è in pole position per la panchina della Roma. In questi giorni l’agente del tecnico toscano, Fali Ramadani, è in Italia ed ha già incontrato un paio di volte il ds giallorosso, Pinto.

“Pinto e Ramadani si sono già parlati in un paio di circostanze, trattando proprio la questione Sarri. Pinto la sta valutando, Ramadani appena può gliela caldeggia. Insomma, la situazione non è ancora bollente anche perché di mezzo c’è una semifinale di Europa League. Ma è sicuramente calda”.

Il tecnico ha già espresso il suo gradimento sulla squadra giallorossa, scrive la rosea.

“A chi lo conosce bene – soprattutto dalle sue parti, in Toscana – Sarri ha infatti già confidato come crede che quella della Roma sia una rosa con un’intelaiatura di base già di per sé molto buona, su cui dover intervenire solo con l’aggiunta di qualche pedine mirata, soprattutto a livello difensivo. E il suo profilo collimerebbe perfettamente con la voglia di Pinto e dei Friedkin di avere un allenatore vincente (nelle sue due ultime stagioni ha messo in bacheca una Europa League con il Chelsea e uno scudetto con la Juventus) e che possa praticare un bel gioco. L’ultima parola, ovviamente, toccherà a Dan Friedkin“.

Tra le soluzioni possibili, conclude il quotidiano sportivo,

“Sarri è la più appetibile”.