Gazzetta: Koulibaly e Fabian hanno fatto sapere di voler fare nuove esperienze

Potrebbe essere un addio, non è escluso infatti che possano essere ceduti al miglior offerente

La prossima estate si annuncia di grandi cambiamenti in casa Napoli, ma non solo per quanto riguarda la situazione in panchina. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis si troverà a fare i conti anche con alcuni addii tra cui quello di Koulibaly e Fabian Ruiz

Entrambi hanno fatto sapere al presidente di voler fare nuove esperienze e non è escluso che possano essere ceduti al miglior offerente.

Due uscite che potrebbero aiutare sul mercato e abbassare il monte ingaggi della società azzurra