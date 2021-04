Gazzetta: Il Napoli ha scelto Aïmen Moueffek per sostituire Hysaj

In sostituzione dell’algerino Ghoulam prende quota la candidatura dello svedese Gabriel Gudmundsson. Ma tutto dipenderà dall’eventuale qualificazione del Napoli in Champions

Il calcio, tutto, sta vivendo momenti difficili dal punto di vista economico ed è per questo, scrive la Gazzetta dello Sport, che tutte le società, comprese le big punteranno sui giovani nella prossima stagione per abbassare gli investimenti e il monte ingaggi.

Anche il Napoli si prepara a seguire questa strada, ma molte delle decisioni del presidente De Laurentiis dipenderanno da quali saranno i calciatori che si riuscirà a piazzare sul mercato e dall’esito della rincorsa Champions. In ogni caso gli inviati azzurri hanno monitorato un bel po’ di giovanotti in giro per l’Europa.

La pressoché certa uscita dell’esterno albanese Elseid Hysaj impone l’acquisto di un elemento duttile sulla fascia destra. E il francese Aïmen Moueffek, 20 anni, laterale destro del Saint Etienne, risponde a questi requisiti, visto che grazie alla sua velocità e alla sua tecnica è stato utilizzato anche in ruoli di centrocampo. Spostiamoci, allora, a sinistra. In sostituzione dell’algerino Ghoulam prende quota la candidatura dello svedese Gabriel Gudmundsson, 21 anni, esterno sinistro del Groningen. Non manca, però, la soluzione più collaudata, quella di Federico Dimarco, 23 anni, del Verona ma di proprietà dell’Inter: se Conte lo libera…