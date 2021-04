CorSport: la Juve tenta l’assalto a Donnarumma, offerti 10 milioni l’anno

Il Milan non è andato oltre gli 8. Szczesny va sul mercato. L’ingaggio di Donnarumma condizionerà le altre trattative bianconere, a partire da quella per Dybala

La Juve tenta l’assalto a Donnarumma. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“ Alla Continassa hanno deciso: tentare il colpo gobbo Gigio Donnarumma è quasi un obbligo . Ovviamente con la sponda di Mino Raiola, che ha sì concluso il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan, ma che per quello del portiere della Nazionale non arretra di un centimetro”.

Il Milan ha offerto 8 milioni, ma è poco.

“E Raiola a Torino ha trovato la porta aperta per tornare a Casa Milan con un’offerta in tasca più alta: la fase di studio è finita, la mossa di Andrea Agnelli e Fabio Paratici parla di una proposta superiore ai 10 milioni netti. Anni di affari in comune poi confermano come non sarà un problema trovare una quadra anche sugli (alti) oneri accessori da girare al super agente”.