CorSport: Gattuso ha dei dubbi sulla rosa della Fiorentina, potrebbe restare fermo un anno

L’organico della viola non gli consentirebbe di realizzare la costruzione da dietro. In ogni caso lascerà il Napoli. Potrebbe tornare a Gallarate a curare il ristorante-pizzeria in attesa di un’offerta allettante

Il Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Rino Gattuso. È escluso che il tecnico possa restare sulla panchina del Napoli, anche se il Napoli dovesse riuscire a centrare l’obiettivo Champions. Ma anche l’ipotesi Fiorentina sembra essere destinata a sfumare. Il quotidiano sportivo scrive:

“Il nodo da sciogliere è il seguente: Gattuso ha speso la sua parola d’onore con qualcuno, per esempio con Rocco Commisso della Fiorentina come le cronache di calcio-mercato rilanciano da qualche tempo? La risposta è no. Probabilmente perché i piani tecnici del club viola e le caratteristiche dell’attuale rosa non gli consentirebbero di realizzare quel tipo di calcio che è poi la sua fissa, la costruzione da dietro. Ma allora può restare sulla panchina del Napoli come gli chiedono persino quei feroci critici di qualche mese fa? Qui la risposta si può indovinare: no. Perché Gattuso è fatto così”.