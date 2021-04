Christillin: “Una figuraccia planetaria per la Juve, ma Agnelli resterà presidente”

Al Fatto: “Gli inglesi hanno avuto un ruolo fondamentale giocato per sventare la SuperLega mentre gli italiani sono rimasti tutti accucciati. Alcuni aspettavano la chiamata evidentemente”

Evelina Christillin ci tiene a precisare ancora sulle pagine del Fatto Quotidiano che non sarà lei il prossimo presidente della Juve

Assolutamente infondata la notizia e già plurismentita. Nessuno mi ha chiamata e se vuole la mia opinione penso che Andrea Agnelli continuerà nel ruolo.

Questo però non cancella purtroppo quanto accaduto con il progetto, naufragato, della SuperLega

La figura è stata purtroppo planetaria.

La Christillin non difende gli errori evidenti della sua Juve, ma non per questo la sua fede bianconera vacilla e resta convinta che il vento cambierà e le cose si sistemeranno anche con i vertici del calcio a partire da Dal Pino

è un caro amico, e bravissimo. Vedrà che resisterà. La ruota gira, lo ricordi.

Nessuno commento invece su Ceferin e la reazione della Uefa, se non un’ammissione sul ruolo fondamentale giocato dagli inglesi nella partita SuperLega mentre gli italiani sono rimasti “tutti accucciati”.

Alcuni aspettavano la chiamata evidentemente