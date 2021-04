Christillin e la Superlega: «L’Avvocato si sarebbe sentito come quando Moggi vendette Vieri»

A La Stampa: «Disse: “Vieri è come Brigitte Nielsen, fuori mercato” e in una notte la Triade lo cedette». Sulla Superlega: «Il modo ancor m’offende»

Vi abbiamo raccontato dell’attacco de La Stampa di Elkann alla Juventus e al progetto Superlega di Andrea Agnelli.

“L’Avvocato non lo avrebbe mai fatto” è il leit-motiv de La Stampa. Il pezzo forte è l’intervista a Christillin che di fatto può essere considerata una Agnelli acquisita. Risponde con un secco no alla domanda: ha parlato con Andrea Agnelli in questi giorni?

Le chiedono: cosa avrebbe detto l’Avvocato?

«Mi ricorda una storia che va indietro nel tempo, quando la società voleva vendere Vieri e l’Avvocato ha detto “È come Brigitte Nielsen, fuori mercato” e in una notte lo hanno ceduto. C’era la triade allora. Si sarebbe sentito più o meno così».

Racconta che mai si sarebbe aspettata questo tentativo di scissione.

«Proprio no. Il nuovo corso della Champions è stato discusso per mesi, rivisto più volte e si è atteso fino all’ultimo l’accordo di tutte le parti. Non c’erano avvisaglie per un voltafaccia così».

Che effetto le ha fatto vedere la sua Juve tra le 12 ribelli?

«Mi è spiaciuto. Ho vissuto tutta la vita legata a questa squadra e oro scopro che vorrebbe diventare un’altra creatura. Per me non è solo tifo, è vita e ricordi: io e mio zio al vecchio Comunale. La Juve è Torino, è la memoria di tanti che come me l’hanno nel cuore e non questa immagine planetaria proiettata dalla Super Lega».

Juventina, frequentatrice di casa Agnelli e carica Uefa. Si è sentita a disagio?

«Per cosa, per essere juventina? In questa storia non ho dubbi, l’idea della Super Lega, così come si è presentata, non mi piace, travalica qualsiasi ordinamento sportivo nazionale e internazionale e “il modo ancor m’offende” come dice Dante. Più del cosa è il come che mi ha lasciato senza parole».