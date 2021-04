Calciomercato.it: “De Laurentiis organizza un incontro a casa Spalletti per la firma”

Accelerazione del presidente, pronto un biennale più opzione per il terzo anno. Spalletti affascinato da Napoli. Gattuso vicinissimo alla Fiorentina

Calciomercato.it scrive che il Napoli e Spalletti sono vicinissimi. Così come Gattuso e la Fiorentina sono a un passo dall’accordo. Nell’articolo – scritto da Mirko Calemme e Marco Giordano – è evidenziato che il presidente De Laurentiis vuole chiudere al più presto e sta organizzando un incontro al più presto a casa dell’ex tecnico di Roma e Inter. L’offerta del Napoli è un biennale più opzione per il terzo anno. Il tecnico di Certaldo è affascinato dal progetto Napoli. Ovviamente la presenza in Champions avrà il suo peso, conterà molto scrive Calciomercato.it.

Il giornale on line ribadisce che la rottura tra Gattuso e De Laurentiis non è ricucibile, nessuno dei due vuole proseguire il rapporto. Ed entrambi stanno giustamente lavorando al proprio futuro.

I primi contatti co0n Spalletti sono avvenuti in inverno e adesso il presidente del Napoli vuole accelerare. Pronta “una proposta economica importante al mister di Certaldo”. Presto l’incontro.