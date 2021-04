Alle 10 sul web la presentazione della maglia del Napoli firmata Kappa e Burlon

Presentazione in contemporanea sui canali web di Burlon, SSCN e Kappa. Tiratura limitata di soli mille pezzi. I punti vendita dove acquistarla

L’attesa è finita, questa mattina (venerdì 16 aprile) alle ore 10 in contemporanea sui canali web di Burlon, SSCN e Kappa verrà presentata la Kombat Pro 2021 Marcelo Burlon Napoli, in tiratura limitata a soli mille pezzi.

La maglia sarà disponibile presso l’elegante cornice di Michele Franzese Moda in Via Morelli a Napoli e presso la boutique Giugliano in Piazza Principe Umberto a Nola