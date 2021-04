Contro l’Inter il Napoli saluterà Kappa con una maglia di Burlon ispirata agli sciamani

Disegnata dall’eclettico stilista argentino socio anche di Petagna. Tremila gli esemplari in vendita: un pezzo per collezionisti

Dopo la maglia celebrativa albiceleste in onore di Maradona, nasce la collaborazione tra Ssc Napoli, Kappa e Marcelo Burlon, l’eclettico creativo argentino che con le sue linee e motivi grafici utilizzati nel design e nelle texture dei suoi capi d’abbigliamento: piume, falchi e lupi; tutti simboli dello sciamanesimo e della tradizione indigena della Patagonia, ha fatto impazzire il mondo dello star system e dello sport, da 50 Cent a Drake, fino ad arrivare al campione NBA LeBron James.

Lo stilista argentino di padre italiano e madre libanese è socio proprio insieme ad Andrea Petagna, uno degli attaccanti del Napoli, e alla star del trap nostrano Sfera Ebbasta del fast food Healty Color con sedi a Milano e Roma e che sintetizza la cucina veloce e quella salutare.

La partnership tra Kappa e Burlon non è certo una novità dato che in passato le due aziende hanno già collaborato, ma lo è con il Napoli.

Saranno tremila pezzi, composti appunto dal completo da gioco, la tuta, lo zaino, il berretto ed il pallone, tutti numerati, e venduti esclusivamente in selezionate boutique di altissimo profilo, insomma qualcosa per collezionisti, se non per veri e propri feticisti.

Presumibilmente la maglia sarà indossata dai ragazzi di Gennaro Gattuso in occasione della prossima gara allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta contro la capolista Inter di Antonio Conte.

Il portiere vestirà quella gialla, mentre il resto della squadra quella nera.

Insomma un’operazione più unica che rara per un club come quello di Aurelio De Laurentiis, che non solo dopo anni di proficua collaborazione saluta in gran stile l’azienda piemontese Kappa, ma lo fa in un modo che segnerà un prima e un dopo nella storia della maglia azzurra e nella memoria dei suoi tifosi.