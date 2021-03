Inter, dopo D’Ambrosio anche Handanovic è positivo al Covid

Comunicato dell’Inter: “il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione”.

Handanovic è positivo al Covid. Ieri D’Ambrosio, oggi Handanovic. Il Covid sta colpendo l’Inter di Antonio Conte che è prima in classifica nel campionato italiano di Serie A. Comunicato ufficiale del club:

“FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione”.