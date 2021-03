Gazzetta: Koulibaly punta la Champions, poi sarà addio al Napoli

La partenza del senegalese è improrogabile: il Napoli deve tagliare i costi e il suo ingaggio (11 milioni lordi) incide per il 10% sull’intero monte

Il Napoli aspira alla Champions e poi sarà addio per il tecnico, Rino Gattuso, ma anche per qualche giocatore, a partire da Kalidou Koulibaly, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Il senegalese sta attraversando un ottimo periodo di forma, che domani vuol mostrare anche nel match chiave per la Champions all’Olimpico con la Roma. Poi la sua partenza sarà improrogabile perché il Napoli deve tagliare i costi degli ingaggi e quello del campione africano (11 milioni lordi) incide per il 10 per cento sull’intero monte”.