Fonseca: “Non capisco il rinvio di Juve-Napoli, per noi sarà difficile giocare dopo la trasferta di Kiev”

L’allenatore della Roma in conferenza stampa: “Comprendo che Gattuso avrebbe preferito non giocarla adesso”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato la partita col Parma in conferenza stampa.

Stiamo giocando molte partite, ci sono giocatori che sono più stanchi quindi dobbiamo cambiare un po’. Domani ci saranno 3-5 novità. Mkhitaryan non ci sarà, le altre due opzioni sono Dzeko e Mayoral ed entrambi sono pronti per la partita. El Shaarawy sta bene, è in fiducia, ci sono molte pressioni su di lui ma non dobbiamo averne, è appena arrivato e non ha giocato molto ultimamente, deve stare tranquillo. Smalling ha ancora un fastidio e preferiamo non rischiarlo.

Rinvio Juve–Napoli? Non mi piace commentare quello che non conosco bene, di certo per noi sarà difficile preparare la gara col Napoli dopo la trasferta di Kiev. Non capisco perché non si giocherà, capisco che però Gattuso non avrebbe voluto giocarla.