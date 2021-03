Dopo l’eliminazione, Mourinho accusa i giocatori del Tottenham di scarsa professionalità

Dopo l’eliminazione del Tottenham in Europa League, per mano della Dinamo Zagabria che ha vinto 3-0 al ritorno, José Mourinho – allenatore degli Spurs – ha usato parole durissime nei confronti dei suoi giocatori, li ha accusati di mancanza di professionalità e di mancanza di rispetto nei confronti dell’Europa League. Eroe della serata è stato Mislav Oršić che ha segnato una tripletta.

Per me la professionalità inizia dall’atteggiamento. Devi avere l’atteggiamento giusto ogni giorno e ogni minuto di ogni partita, poi avere più o meno talento fa la differenza, ma quel che non è mai negoziabile è l’atteggiamento e stasera ci hanno battuto sull’atteggiamento.

La mia squadra non sembrava che stesse giocando una partita importante. Mi dispiace che la mia squadra non abbia rispettato non solo le basi del calcio ma le basi della vita, che è rispettare il nostro lavoro e dare tutto.