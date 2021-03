CorSport: Roma-Napoli, Manolas vuole la maglia da titolare, Lozano parte dalla panchina

Due i dubbi di formazione per Gattuso: in difesa ballottaggio tra il greco e Maksimovic, con il primo in vantaggio, in attacco bisogna scegliere tra Mertens e Osimhen

Contro la Roma, tra i convocati del Napoli torneranno Manolas e Lozano. Il greco scalpita, scrive il Corriere dello Sport, probabile giochi titolare, mentre il messicano partirà dalla panchina. Manolas

“sta facendo di tutto per azzerare il gap post-infortunio e convincere Gattuso: vuole giocare a ogni costo la sua passerella da grande ex e dunque giocare dal primo minuto. Il Chucku, invece, comincerà dalla panchina”.

Due i dubbi di Gattuso per la formazione: il ballottaggio tra Manolas e Maksimovic in difesa e quello tra Mertens e Osimhen in attacco. Per il resto, in porta ci sarà Ospina, sulle fasce Mario Rui e Hysaj. In mezzo Demme e Fabina. Sulla trequarti Politano, Zielinski ed Insigne.