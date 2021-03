Cormez: Fonseca guardato a vista da De Laurentiis, è tra i profili graditi per la panchina

Il Napoli sogna la Champions e, in questa chiave, la partita di domenica contro la Roma è uno snodo cruciale, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Sarà la sfida tra Gattuso e Fonseca, con quest’ultimo che rappresenta un profilo gradito al presidente De Laurentiis per il futuro della squadra.

“Ed è soprattutto il Napoli ad allungare lo sguardo al futuro, certo che il matrimonio con Gattuso si concluderà a maggio. Fonseca pure ne ha superate di traversìe, mantenendo, a differenza del collega, maggior self control anche nei momenti di maggiore tensione. Il portoghese è tra i profili a cui Aurelio De Laurentiis guarda per il prossimo anno, il percorso europeo che sta facendo con la Roma rappresenta per il patron un valore aggiunto. Fonseca visto come il tecnico che, in caso di qualificazione Champions, potrebbe far riprendere al club quel cammino europeo troppe volte interrotto negli ultimi 14 anni, con un solo picco: la semifinale di Europa League con Benitez nel 2015″.