Abramovich: «Io mangia allenatori? Al Chelsea siamo pragmatici nelle nostre scelte»

Una rara intervista a Forbes: «Facciamo le scelte che consideriamo giuste per non modificare le nostre ambizioni a lungo termine»

Succede molto di rado che Roman Abramovich conceda un’intervista. Lo ha fatto alla rivista Forbes. Le sue parole sono state ovviamente riprese nel Regno Unito. Abramovich ha parlato anche della sua fama di mangia-allenatori. L’ultimo suo intervento – via Lampard, dentro Tuchel – ha rivoluzionato la stagione del Chelsea che è rientrato in zona Champions ed è nei quarti di finale nel torneo più prestigioso (affronterà il Porto)

Abramovich ha detto:

Siamo pragmatici nelle nostre scelte. E siamo a nostro agio nel fare i cambiamenti giusti al momento giusto in modo da non dover modificare le nostre ambizioni a lungo termine. Penso che i trofei parlino da soli e mostrino ciò che noi come club siamo stati in grado di ottenere in questi anni. Il mio obiettivo è continuare a vincere trofei e costruire per il futuro.