Ulivieri difende Gattuso: “Il pensiero di Rino mi sembra giusto”

Il presidente dell’Associazione Allenatori Renzo Ulivieri ha parlato in difesa di Rino Gattuso a radio Marte

“Io ho sentito l’intervento di Rino e lo condivido dal punto di vista dell’allenatore e umano. Poi ognuno può fare quello che vuole, come anche il presidente. Il pensiero di Rino mi sembra quello giusto. C’è da andare avanti con una squadra che tra alti e bassi – come tutte – sta facendo quello che deve fare. C’è un periodo di messa in opera e di costruzione, sta cercando una diversa sensibilità tattica. Fossi in chi comanda, prima di attuare certi tipi di comportamenti mi chiederei a chi giova.