Tuttosport: probabile ritorno in campo di Ospina e Demme contro il Benevento

Sono i più vicini al recupero, tra gli infortunati. Per ritrovare Petagna bisognerà attendere il 28 febbraio e il 6 marzo per il rientro di Lozano

Tra gli infortunati del Napoli, Ospina e Demme sembrano i più vicini al ritorno in campo. Secondo quanto scrive Tuttosport, potrebbero essere tra i convocati di Gattuso domenica, per il match contro il Benevento.

“Bisognerà attendere il 28 febbraio per ritrovare Petagna e il 6 marzo per il rientro di Lozano (entrambi stanno sostenendo terapie e allenamento personalizzato in palestra), mentre per Ospina e Demme, il ritorno potrebbe esserci domenica con il Benevento”.