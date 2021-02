Tre milioni per 9 giorni di lavoro: il grande affare di Mihajlovic allo Sporting Lisbona

Il tecnico del Bologna durò meno di 10 giorni in Portogallo, “vittima” del licenziamento del presidente che lo aveva ingaggiato. Il Tas gli ha riconosciuto l’intero stipendio di tre anni

Tre milioni di euro per nove giorni di lavoro in tutto. E’ quello che ha guadagnato Sinisa Mihajlovic dalla sua velocissima avventura come allenatore dello Sporting Lisbona.

L’attuale tecnico del Bologna (dove arrivò proprio grazie alla rottura improvvisa coi portoghesi) fu assunto dall’allora presidente Bruno De Carvalho a giugno del 2018, cinque mesi dopo essere stato esonerato dal Torino. Repubblica Bologna racconta che Mihajlovic firmò un contratto triennale da un milione all’anno: tre milioni netti in tutto. Ma pochissimi giorni dopo, nove per l’esattezza, il board del club licenziò De Carvalho e il successore ad interim, Sousa Cintra decise a sua volta che Mihajlovic non era l’uomo giusto.

Il tecnico ha preteso fino all’ultimo euro. E l’ultima tranche da 750 mila euro gli è stata riconosciuta ora arriverà dal Tas, al quale Sinisa s’era rivolto con l’intenzione di pignorare i conti del club portoghese, che non voleva pagare.

Sinisa firmò poi col Bologna fino al 2023 per una cifra intorno ai 2 milioni netti a stagione, ma nel frattempo fece causa allo Sporting chiedendone 10-11 come risarcimento dei danni. “Sinisa – disse Cintra – aveva un periodo di prova di 15 giorni, per cui non pagherò un indennizzo di 10 milioni. Appena arrivato ha cominciato a fare errori. Voleva cambiare luogo del ritiro ed elevare i costi di 300mila euro”.