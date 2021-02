Sconcerti: Conte ha voluto coinvolgere Eriksen nell’uscita dalla Coppa

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti commenta la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter, di ieri sera.

“È stata una partita finta. La Juve non ha cercato seriamente di vincere e l’Inter si è come accontentata di uscire bene dal torneo. La prova è che non ci sono stati tiri in porta a parte le due giocate di Ronaldo, l’unico sopra le righe, indisponibile a capire il politicamente corretto del nostro calcio”.