Saltimbanchi e bolle, una sfilata per rallegrare i bimbi del Santobono

La N.i.d.a. Onlus Campania” e la Compagnia Dei Saltimbanchi ha realizzato una sfilata in costume sotto le finestre dei bimbi dell’ospedale portando loro gioia e sorrisi

Far sorridere i bambini, sopratutto quelli meno fortunati, è una missione che fa bene al cuore, soprattutto in questo periodo di distanze forzate e di abbracci soffocati. Proprio per questo motivo sabato scorso la N.i.d.a. Onlus Campania” e la Compagnia Dei Saltimbanchi hanno voluto portare un po’ di magia ai piccoli ricoverati dell’ospedale Santobono.

Non è stato possibile accedere alla struttura a causa dei limiti imposti dalla pandemia, ma sotto le finestre hanno sfilato dei personaggi delle favole: Biancaneve sui pattini (Chiara Migliaccio) ,Elastic Girl (Francesca D’Antonio), i pupazzoni mascotte di Elsa di Frozen ( Martina Maria) , Mario Bros ( Umberto Lama) , Minions ( Vincenzo Sacco ). Accompagnati da un minispettacolo di bolle di sapone e giocoleria eseguito dal grande clown Giulio Carfora con la collaborazione sui trampoli dei personaggi di Bella ( Francesca Pia Carfora), Mulan ( Martina Carfora) , Alice ( Francesca Cecere ) – assistenzatecnica Salvatore Lama-.

Al termine del mini spettacolo , tra sparacoriandoli, trampoli, pattini, balli e bolle giganti, sono stati consegnati circa 1000 confezioni di palloncini per tutti i bimbi ricoverati presso l’ospedale . Questa splendida sorpresa è stata possibile grazie alla donazione da parte di Mara, sostenitrice NIDA , che guida insieme alla sua famiglia un’importante azienda di prestigio internazionale che fabbrica palloncini in lattice naturale, biodegradabile al 100% .

Il tutto con la massima attenzione alle normative anti- COVID . Restando sempre negli spazi esterni dell’ospedale con distanziamento tra i volontari e indossando la mascherina.

Speriamo di aver invogliato i bimbi a continuare e persistere a sognare e prima o poi il sogno diverrà realta’! Positività e costanza porteranno ai risultati , nonostante questo periodo difficile sopratutto per i piccoli ricoverati e le loro famiglie.