Salterà anche Lazio-Torino, l’Asl l’ha già comunicato alla Lega

Dopo Torino-Sassuolo, rinviata per il focolaio Covid nel club granata, salterà ma con ogni probabilità anche Lazio-Torino, in programma martedì prossimo. La trasferta a Roma non verrà autorizzata. La Gazzetta dello Sport scrive che “l’Asl di Torino ha già inviato una comunicazione scritta alla Lega con la quale di fatto anticipa che il viaggio nella Capitale non verrà autorizzato“.