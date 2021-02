Repubblica: diritti tv, i club a favore di Dazn sono 9 (tra questi Juve, Lazio e Napoli) 

L’assemblea di Lega di ieri, che avrebbe dovuto decidere sull’assegnazione dei diritti tv a Sky o a Dazn, si è conclusa con un rinvio della discussione a giovedì. Ma trai due contendenti, ad essere più in vantaggio è Dazn.

A favore dell’offerta di Dazn c’è un gruppo di club capeggiati da Lotito. Repubblica dà l’esatta dimensione degli schieramenti.

“Certo da giorni è forte il pressing del gruppo Lotito in favore della proposta di Dazn. Per passare aveva bisogno di 14 voti, ma la “conta” si è fermata a 9: con la Lazio, ovviamente il Napoli, ma anche Juventus, Inter, Milan. E poi Torino, Atalanta, Verona, Udinese. Di fatto, il fronte è rappresentato dalle “grandi” e unisce — come successe anni fa con Infront — Lotito e Agnelli. Anche perché ad oggi Dazn non ha un prodotto da offrire: sarebbe quasi inevitabile a quel punto andare a sottoscrivere accordi individuali con le grandi per diritti d’archivio, interviste esclusive, ingressi al centro sportivo, magari anche una serie tv”.