Repubblica: De Laurentiis rinvia la rivoluzione del Napoli a giugno

Aurelio De Laurentiis non ha replicato alle accuse mossegli da Rino Gattuso nel post partita di Napoli-Parma. L’allenatore si è detto deluso dal comportamento del presidente, perché si è mosso alla ricerca di nuovi nomi per la panchina.

Gattuso, scrive Repubblica Napoli, pensava che la stretta di mano scambiata ad ottobre con il presidente per sancire il rinnovo fosse vincolante.

Non ci sarà esonero, però, e nemmeno dimissioni da parte del tecnico.

De Laurentiis spera di evitare una rivoluzione fino a giugno, poi, andranno via sia il tecnico che Giuntoli.

“Tutti hanno capito che il rinnovo non ci sarà e che nella prossima stagione il presidente rivoluzionerà il settore tecnico, col direttore sportivo Cristiano Giuntoli che sta per essere a sua volta messo alla porta. Ma la strategia del numero uno azzurro rischia di trasformarsi in un boomerang, perché il caos si è abbattuto sul Napoli nel momento cruciale della stagione e con la squadra in lizza su tutti i fronti. Adesso non resta che sperare che i giocatori si stringano intorno alla panchina, come hanno fatto dopo la vittoria con il Parma. Per questo ogni gara sarà un test, d’ora in poi. Con Adl che spera di evitare la rivoluzione almeno fino a giugno. In ballo c’è il ritorno in Champions, vitale per il futuro economico della società”.