Repubblica: contro la Juve, Gattuso si affida al 4-2-3-1 con Osimhen titolare

Il nigeriano di nuovo in campo, anche se non al meglio. Il centrocampo a due favorirà Bakayoko. In porta toccherà ancora una volta ad Ospina

Osimhen non è ancora al massimo della forma, ma, contro la Juventus, domani, Gattuso si affiderà ancora a lui come titolare in attacco. Lo scrive Repubblica Napoli.

“Gattuso insisterà su mister 70 milioni e lo farà anche domani contro la Juventus nel match verità per il futuro dell’allenatore e per le sorti di questo gruppo che non vuole ammainare bandiera bianca troppo presto per la lotta Champions”.

Il tecnico si affiderà al 4-2-3-1, che favorisce anche Bakayoko, più abituato a giocare a due in mediana.

“Il 4-2-3-1 ha dato la scossa giusta nel secondo tempo del match di Coppa Italia e Gattuso sta pensando di riproporlo, considerando che l’abito tattico è perfetto anche per esaltare le caratteristiche di Osimhen, bravo a scattare in profondità”.

In difesa, scelte obbligate: Mario Rui si piazzerà a sinistra, Di Lorenzo a destra, al centro Maksimovic e Rrahmani. In porta, ancora Ospina.