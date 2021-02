Pioli: “Giocare ogni tre giorni non è un problema, avrei più ansia al contrario”

L’allenatore del Milan in conferenza: “Ho le risorse per tenere alto il livello anche giocando così spesso. Ibra a Sanremo? Lo motiverà ancora di più”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato la partita di Europa League con la Stella Rossa in conferenza stampa.

Servirà tanta qualità per passare il turno. Era giusto non sorridere dopo il derby, vogliamo ripartire dalle nostre consapevolezze e fare risultati convincenti. Non è un fallimento cadere in certe partite, lo diventa se restiamo fermi, quindi dobbiamo ripartire. Non voglio parlare di singoli giocatori o reparti: se sbagliamo è perché tutti non abbiamo lavorato bene, in modo compatto.

Giocare ogni tre giorni è un problema? No, sarei più ansioso se non giocassimo così tanto. Ho le risorse per tenere alto il livello anche giocando così spesso.

Ibrahimovic salterà qualche allenamento a causa di Sanremo ma sarà disponibile per le partite. Se c’è qualcuno che può reggere certe pressioni è lui, credo che ne trarrà più motivazione per aiutare la squadra.