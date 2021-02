Muriel: «Se giocheremo come contro il Napoli, anche per il Real sarà difficile batterci»

Nel post partita di Atalanta-Napoli, ai microfoni di Sky, il calciatore dell’Atalanta, Muriel.

«Era molto importante vincere oggi, nella corsa per la Champions e per i primi posti in campionato. È una spinta importante per la partita di mercoledì. Vogliamo recuperare quello che abbiamo perso all’andata in qualche giornata, credo che abbiamo messo in campo tutto e meritato la vittoria».