L’allenatore di Schwazer: “Contro di lui un complotto coperto a tutti i livelli, è un martire”

“Schwazer mosse accuse dirette contro i due medici della federazione internazionale. In quello stesso giorno, un’ora dopo, la Iaaf (la federazione mondiale di Atletica leggera) ordinò un controllo antidoping a sorpresa”.

Ora che c’è una sentenza del tribunale di Bolzano a sostenere le accuse che danni lo stesso atleta e il suo allenatore Sandro Donati, fanno ancora più effetto. Il marciatore è finito al centro di un complotto, ordito per screditarlo. “Hanno pagare il conto anche a me”, dice Donati a Rai-Radio 2.

Il tecnico è sempre stato un simbolo della lotta al doping e anche per questo il suo nome accostato ad una vicenda come questa ha sempre fatto uno strano effetto.

“Il punto di partenza è stato colpire Alex per screditarlo e non rendere efficace la sua testimonianza e le sue accuse. Poi è diventato qualcosa di peggiore. La manovra è stata coperta a tutti i livelli. La mia realtà è diversa. Mi sono trovato come allenatore della Nazionale ad essere oggetto di tentativi di dopaggio di atleti a me affidati, mi ribellai e da qui è iniziata la storia che purtroppo non è finita. Non mi hanno fatto fare l’allenatore, ero responsabile della velocità e del mezzofondo veloce. Dopo le prime denunce di doping mi hanno esautorato per sempre. È un dato di fatto, emerge dalle indagini giudiziarie. I media hanno faticato a darmi ascolto e quando io dovevo subire le ritorsioni delle istituzioni sono stato lasciato solo”.