La Gazzetta e Juve-Inter: furiosa lite tra Paratici e Oriali. Scontro allargato ai giocatori

Non solo lo scontro tra Conte ed Agnelli. Juventus-Inter ha visto contrapposti anche Paratici e Oriali e persino Bonucci avrebbe punzecchiato il tecnico nerazzurro perché questi aveva protestato contro un rigore. La ricostruzione di quanto accaduto è sulla Gazzetta dello Sport.

Questo, secondo la rosea, sarebbe stato solo il primo round. Agnelli e Conte, infatti, dopo lo scambio di convenevoli alla fine del primo tempo, avrebbero continuato a dirsene di ogni tipo nel tunnel verso gli spogliatoi, dove lo scontro si sarebbe allargato anche ai calciatori.

Per quanto riguarda Bonucci, invece, tutto è nato dalle proteste di Conte per un calcio di rigore, come accennato sopra. La rosea scrive:

“Perché poi capita pure di protestare per un calcio di rigore, come pure di prendersi il rimprovero di un tipo, un vecchio amico, un suo ragazzo, uno di quelli con cui aveva costruito una squadra da record. È andata così, con Bonucci che si è girato verso il vecchio allenatore e gli ha urlato: «Conte, devi rispettare l’arbitro!»”.