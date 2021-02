Koeman: “Suarez alla Juve? Sarebbe stato meglio”

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa relativamente alla situazione di Luis Suarez, sempre più protagonista con l’Atletico Madrid (14 reti in 16 partite).

Ho avuto delle informazioni dalla società e in seguito abbiamo preso delle decisioni, poi a volte va bene e altre no. Noi stiamo operando dei cambiamenti, sarebbe stato meglio che Luis Suarez fosse andato alla Juventus piuttosto che all’Atletico Madrid, visto che è ancora nel campionato spagnolo. Ma era una decisione da prendere, una scelta comunque difficile in cui abbiamo mostrato rispetto al giocatore. In ogni caso sono ancora d’accordo con quello che abbiamo scelto di fare.