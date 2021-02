Il Corriere: allarme esterni per l’Atalanta, forse contro il Napoli con la difesa a quattro

Hateboer, Maehle e Sutalo si sono allenati a parte, Toloi non dà garanzie. E pur di non schierare De Roon in difesa, Gasperini pensa alla novità

Se il Napoli ha sperimentato la difesa a tre per la gara d’andata contro l’Atalanta, Gasperini potrebbe varare l’inedita difesa a quattro per il ritorno contro gli uomini di Gattuso. Lo scrive il Corriere di Bergamo.

C’è ancora un allarme esterni per l’Atalanta. (…) Hateboer, Maehle e Sutalo si sono allenati a parte: sono i calciatori che potrebbero prendere il posto da esterno destro, occupato da Gosens durante la partita contro il Torino. (…) I nerazzurri saranno costretti a fare di necessità virtù sulla corsia (come un anno fa contro la Spal, quando Reca sorprese Djimsiti e confezionò un assist facile facile per Petagna). Così, visto che Toloi non ha dato impressioni positive contro i piemontesi, potrebbe anche esserci un cambio di modulo contro Gattuso. Forse una difesa a quattro sarebbe più opportuna, anche se mai utilizzata. Sarebbe un buon modo sia per riutilizzare un difensore, sia per non essere costretti a giocare con De Roon in retroguardia.