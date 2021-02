Gravina: «Suarez? Ricevuti gli atti, il caso sarà approfondito anche dal punto di vista sportivo»

Su La Verità una lunga intervista al presidente della Figc, Gabriele Gravina. Illustra i punti del suo programma per la rielezione:

Sulla riforma della Serie A:

«Propongo una riforma qualitativa e non quantitativa dei campionati. Dobbiamo ripensare a nuovi perimetri, sia del professionismo che del dilettantismo; il vecchio schema non regge più. Serve una maggiore valorizzazione della Serie A e allo stesso tempo riconoscere mission chiare per la B, che è esposta ad un eccessivo turnover di squadre ogni anno tra promozioni e retrocessioni (quasi il 40%). La Lega Pro deve diventare il campionato della formazione. Senza formule algebriche, sarà la qualità a stabilire il numero».