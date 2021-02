Gazzetta: Juric, Italiano o De Zerbi per il dopo Gattuso

L’idea per la prossima stagione sarebbe quella di ripartire da un tecnico emergente. Profili giovani, con idee innovative, per i quali Napoli sarebbe un punto di arrivo

La crisi di risultati ha aumentato le probabilità, già alte, di separazione a fine stagione tra De Laurentiis e Gattuso. La Gazzetta dello Sport ha stilato la rosa dei possibili candidati per la prossima stagione, che comprende anche Benitez.

L’idea per la prossima stagione sarebbe quella di ripartire da un tecnico emergente. A De Laurentiis piace molto Juric, che ha già valutato in passato, così come è molto apprezzato Italiano, al quale ha fatto i complimenti e con cui si è intrattenuto a discutere dopo il blitz del suo Spezia al Maradona. Ipotesi, ovviamente, che la proprietà sta valutando e che comprendono pure Roberto De Zerbi. Si tratta di profili giovani, con idee innovative, per i quali Napoli potrebbe essere un punto di arrivo anche perché senza Champions League il progetto subirebbe un naturale ridimensionamento, che prevede un abbattimento dei costi.