Gasperini: “Siamo liberi e sereni, non ci snatureremo davanti al Real”

L’allenatore dell’Atalanta ha presentato la gara di Champions: “Se dovesse giocare Zidane sarei molto preoccupato, per fortuna starà in panchina”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la partita di Champions League contro il Real Madrid in conferenza stampa.

L’ideale sarebbe vincere ma bisogna fare attenzione, sarà una partita di livello contro una delle squadre più forti del mondo. Dopo queste gare siamo sempre usciti con qualcosa in più. Siamo liberi, sereni, non abbiamo il pronostico a favore né l’obbligo di qualificarci.

Noi non possiamo snaturare quello che sono le nostre caratteristiche che ci hanno permesso di arrivare alla Champions e competitivi in Italia. Non snatureremo la squadra, ma l’attenzione e certi accorgimenti ci devono essere.

Non credo molto a queste assenze: possono togliere del talento, ma il Real visto in queste ultime domeniche è stata una squadra più umile, ma questa è una qualità. Ha portato a casa vittorie difficile, risalire in classifica in un momento difficile non può essere che un merito. Domani sarà una partita difficile da interpretare nel modo giusto. Dobbiamo farlo con fiducia.

Se dovesse giocare Zidane sarei molto preoccupato, per fortuna starà in panchina. Un top player assoluto, le cose che gli ho visto fare a lui gliele ho viste fare a pochi altri. Spesso a Torino quando finivo l’allenamento della Primavera, mi fermavo a vedere la prima squadra e in particolare le capacità di Zidane, che erano straordinarie. In questo momento faccio fatica a paragonarlo ad altri. Da allenatore ha continuato a vincere: significa che ha il dna del calcio e ha confermato di essere un grande di questo sport.