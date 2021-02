Diritti Tv: Cairo dubita «La serie A si potrà vedere in streaming contemporaneamente su milioni di device?»

L’offerta di Dazn supera quella di Sky di circa 200 milioni e poi la possibilità di fare entrare le Telco nel calcio italiano stuzzica non poco i presidenti della Serie A

La decisione sui diritti della Serie A per il prossimo triennio 2021/24 non è ancora stata presa e, molto probabilmente, non sarà presa neanche oggi nella prevista riunione dei 20 presidenti dei club.

Le società hanno oramai tirato un sospiro di sollievo aprendo le buste delle offerte e capendo che le offerte avanzate tra Sky e Dazn non si discostano da quelle precedenti nonostante la grave crisi dovuta alla pandemia di coronavirus

In dettaglio la piattaforma streaming, che si presenta all’asta con il supporto tecnologico di Tim, mette sul piatto 840 milioni per il pacchetto delle 7 gare in esclusiva e di 3 in condivisione, che, con l’aggiunta dei 70 milioni di Sky per trasmettere le tre sfide non in esclusiva, farebbe un totale di 910 milioni. Più bassa l’offerta di Sky invece che è arrivata a 750 milioni

Non c’è dubbio dunque che l’offerta di Dazn sia più forte di quella si Sky e che la batta nel complesso di circa 200 milioni. Ma il dubbio resta, come sollevato dal presidente del Torino Cairo

«Occorre verificare che la serie A si possa vedere in streaming contemporaneamente su milioni di device, e Dazn ci deve rassicurare»

Quello che piace a molti presidenti e la possibilità di fare entrale le Telco nel mondo del calcio italiano, molto in ritardo rispetto ad altri campionati europei, ma la decisione finale dovrà aspettare

«Negozieremo una o due settimane ancora. Inserire i fondi può essere di impulso a tutto il settore. Entrerebbero risorse fresche, 1,7 miliardi o di più, e visti i risultati del triennio secondo me saranno di più»