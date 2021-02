CorSport: Mertens potrebbe giocare contro il Granada 

Le prime impressioni, dopo i test a cui si è sottoposto al rientro a Napoli, sono buone. Oggi il belga proverà a lavorare in gruppo.

Contro il Granada, potrebbe rivedersi in campo Mertens. Lo scrive il Corriere dello Sport. Ieri il belga è tornato a Napoli dopo 23 giorni di assenza, si è sottoposto alle visite e la prima impressione è stata positiva.

“Dries: reduce dal secondo e come spera il club ultimo e magari fruttuoso ciclo di riabilitazione alla caviglia sinistra in un centro di Anversa. Le impressioni a caldo? Buone, soprattutto alla luce dei risultati dei test a cui è stato sottoposto: oggi proverà a lavorare un po’ in gruppo, e ciò significa che se le risposte continueranno a essere soddisfacenti giovedì potrebbe anche giocare”.