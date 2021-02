CorSport: Adl e Gattuso non si parlano più, ma ci sarà esonero solo in caso di crollo con il Granada

Tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis è calato il gelo, scrive il Corriere dello Sport. Il rapporto tra presidente e allenatore si è rotto dopo Verona.

“ De Laurentiis e Gattuso non hanno granché da dirsi , qualche frase se la sono scambiata alla vigilia della semifinale di Coppa Italia, poi hanno smesso di avere contatti, anche telefonici , che si sono inizialmente diradati e infine spenti”.

Ma il rapporto sarà interrotto solo in caso di un ko contro il Granada.

“Soltanto un tracollo contro il Granada finirebbe per spingere Adl a un intervento rapido e doloroso come un comunicato stampa per annunciare un esonero”.