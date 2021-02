Calciomercato.it: De Laurentiis ha chiamato Agnelli per liberare Sarri per la prossima stagione

Proseguono i colloqui tra il Napoli e l’allenatore toscano che piace anche a Roma e Fiorentina

Maurizio Sarri è uno degli allenatori più ambiti in Italia. Ancora sotto contratto con la Juventus, è stato accostato già alla Roma e alla Fiorentina, e ovviamente anche al Napoli. Calciomercato.it riporta di alcuni contatti “tra i massimi vertici” del club e l’allenatore toscano. Negli ambienti vicini al tecnico sarebbero arrivate conferme in tal senso, mentre fonti della società non avrebbero smentito questo dialogo.

In ogni caso, chiarisce Calciomercato.it, il discorso relativo a Sarri è da considerarsi valido per la prossima stagione. De Laurentiis avrebbe anche cominciato a parlare con Agnelli delle condizioni per liberare l’allenatore. La Roma, inoltre, qualora dovesse separarsi da Fonseca, avrebbe Sarri (dopo Allegri, che resta il preferito) tra le principali opzioni per la panchina.